Общество 15 февраля 2024, 19:22 Эксперт по торговле Белов посоветовал перед выходом на рынок разработать маркетинговую стратегию

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Многие компании хотят развиваться и осваивать новые рынки, но для этого нужно составить четкий план для достижения этой цели. Об этом АБН24 рассказал исполнительный директор ITGLOBAL.COM Василий Белов.

Он посоветовал начать с выбора продукта, потом исследовать рынок и потребности потребителя. Следующий важный этап — это разработать маркетинговую стратегию. Важно, чтобы она соответствовала местному рынку и его потребностям.

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«Лучше использовать местные каналы продаж и рекламы, после получения обратной связи идет цикл заточки своих продуктов или услуг под местный спрос, формирования sales-kits», —подчеркнул эксперт.

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