Общество 07 февраля 2023, 12:11 Эксперт по телекоммуникациям Вячеслав Бурхайло рассказал, где идеальное место для Wi-Fi-роутера

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Wi-Fi-роутер совершенно безопасен для здоровья, его излучения не могут нанести вред организму, поэтому место для его установки нужно выбирать с точки зрения доступности сигнала для устройств. Об этом радиостанции Sputnik рассказал эксперт по телекоммуникациям Вячеслав Бурхайло.

По его словам, все опасения о вреде роутера и о том, что его нельзя ставить в спальне, беспочвенны. Проводилось множество исследований, которые показали, что излучения домашних роутеров не оказывают никакого влияния на клетки человеческого организма. Более того, у современных устройств излучения в разы меньше, чем у старых смартфонов.

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Поэтому нет никакой проблемы в том, что роутер будет стоять в детской и в спальне. Но лучше размещать его посередине квартиры.

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«Оптимальное расположение роутера — в центральной части квартиры, желательно в коридоре или в межкомнатных пространствах, чтобы роутер мог „достучаться“ до каждой комнаты.<…> По высоте желательно роутер размещать не на полу и не под потолком, а посередине — на уровне одного-полутора метров от пола», — сказал Вячеслав Бурхайло.