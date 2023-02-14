Общество 14 февраля 2023, 11:22 Эксперт по телекоммуникациям Григорий Лысенко рассказал, что проверить в смартфоне после падения

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Смартфоны стали неотъемлемой частью жизни современного человека, поэтому вышедший из строя гаджет может восприниматься как личная трагедия. Об этом радиостанции Sputnik рассказал эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко.

По его словам, одной из самых частых причин поломки становится падение с высоты. При этом не стоит сразу отчаиваться. Нужно проверить работоспособность гаджета. Даже если кажется, что он «умер», надо попытаться сделать ему принудительную перезагрузку. У каждого телефона есть свой набор клавиш, которые отвечают за эту функцию.

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Среди часто страдающих элементов — корпус и экран, слот для сим-карты, динамик, разъем наушников, датчики освещенности и другие.

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«Почти любое повреждение можно выявить сразу. Например, если выйдут из строя датчики приближения и освещенности, смартфон не будет гаснуть, когда вы говорите по телефону, и не будет загораться, когда вы берете его со стола. Динамик может шуметь, шуршать или, наоборот, не издавать никаких звуков. Следует проверить громкую связь, сделать несколько звонков», — рассказал Григорий Лысенко.

Еще он посоветовал поставить телефон на зарядку и проверить, работает ли вход и восстанавливается ли аккумулятор с прежней скоростью. Также следует посмотреть на то, как ведут себя модули Wi-Fi и Bluetooth.