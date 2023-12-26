26 декабря 2023, 17:21
Эксперт по технике Догонин: не стоит покупать универсальный ноутбук на все случаи жизни
Многие при покупке техники упускают важные параметры из вида. Так, не стоит покупать универсальный ноутбук на все случаи жизни, сообщил эксперт Сергей Догонин в беседе с Pravda.Ru.
По словам специалиста, ноутбук — это компромиссное устройство, поэтому всегда приходится выбирать между весом, размером экрана и производительностью. Также не стоит приобретать дешевые модели, поскольку за низкой ценой скрывается слабый устаревший процессор.
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Кроме того, не рекомендуется рассматривать модели только от одного производителя и покупать ноутбук не в специализированном магазине, добавил Догонин.
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