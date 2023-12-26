Общество 26 декабря 2023, 17:21 Эксперт по технике Догонин: не стоит покупать универсальный ноутбук на все случаи жизни

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Многие при покупке техники упускают важные параметры из вида. Так, не стоит покупать универсальный ноутбук на все случаи жизни, сообщил эксперт Сергей Догонин в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, ноутбук — это компромиссное устройство, поэтому всегда приходится выбирать между весом, размером экрана и производительностью. Также не стоит приобретать дешевые модели, поскольку за низкой ценой скрывается слабый устаревший процессор.

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Кроме того, не рекомендуется рассматривать модели только от одного производителя и покупать ноутбук не в специализированном магазине, добавил Догонин.