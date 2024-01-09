Общество 09 января 2024, 10:22 Эксперт по тайм-менеджменту Лавров: не нужно с головой бросаться в работу после праздников

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Эксперт по тайм-менеджменту Евгений Лавров рассказал, как легко влиться в трудовые будни. Не нужно сразу с головой бросаться в работу и брать большие проекты, отметил специалист в беседе с «Москвой 24».

Он посоветовал просмотреть записи с планами, зафиксированными в конце года. Крупные задачи необходимо раздробить на множество мелких. Лавров рекомендовал распределить полученный список на оставшиеся январские недели.