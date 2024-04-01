Общество 01 апреля 2024, 18:34 Эксперт по табаку Королев назвал важной мерой изменение системы контроля за оборотом табачной продукции в РФ

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С 1 апреля в России изменится система контроля за оборотом табачной продукции. Такая важная мера уменьшит долю контрафакта на рынке в стране, сообщил главред отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев в беседе «Русский табак» Максим Королев в беседе Общественной Службой Новостей.

По его словам, уже сегодня на дорогах начнутся проверки грузовиков, которые перевозят крупные партии. Выявление нарушений, например, отсутствие маркировки на продукции, будет грозить уголовным делом.

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Королев также отметил, что благодаря нововведениям следует ожидать улучшений ситуации с нелегальным рынком.