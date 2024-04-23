Общество 23 апреля 2024, 12:13 Эксперт по табаку Королев: курильщики стали выбирать более дешевые аналоги в интернете

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Россияне начали переходить на нелегальную табачную продукцию, которая ниже в цене. Курильщики стали покупать более дешевые аналоги в интернете, рассказал главред агентства «Русский табак» Максим Королев в беседе с «Национальной службой новостей».

Ранее сообщалось, что продажи табака в стране снизились почти в 1,5 раза за 2023 год. При этом россияне меньше курить не стали, просто из-за роста цен вынуждены приобретать сигареты в подозрительных лавочках и в Сети.

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Королев отметил, что в таких случаях соотечественники рискуют наткнуться на некачественный товар или подделки.