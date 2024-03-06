Общество 06 марта 2024, 17:46 Эксперт по стройматериалам Васильев посоветовал освежить интерьер в квартире мимозами, хризантемами и тюльпанами

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Для того, чтобы преобразить квартиру с наступлением весны, необязательно затевать капитальный ремонт. Достаточно небольшого букетика на столе или прикроватной тумбочке, созданного из мимоз, хризантем или тюльпанов. Об этом «Известиям» сообщил основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев.

По словам строительного эксперта, тем, кто предпочитает цветы в горшках, можно обратить внимание на фиалки, фрезии, цикламены, гиацинты, розы, орхидеи. Для уюта можно добавить ароматические свечи или диффузоры с фруктовым, ягодным или цветочным запахом.

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«Рекомендуем также сменить домашний текстиль. На место тяжелых зимних штор повесьте легкие полупрозрачные, чтобы в дом проникало больше света», — сказал он.

Что касается оттенков наволочек, полотенец, пледов, лучше всего выбирать белый, зеленый или желтый цвета.