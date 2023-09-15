Общество 15 сентября 2023, 11:15 Эксперт по строительству Васильев назвал осень самым выгодным временем для покупки стройматериалов

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Многие строительные магазины снижают цены на товары с приходом осени. Это время является самым выгодным для покупок, сообщил директор компании «Главснаб» Федор Васильев в беседе с Life.

По словам эксперта, именно в это время фиксируются низкие цены на строительные смеси и штукатурку. Это связано со снижением потребительского спроса — многие россияне с приходом осени тратятся в основном на сборы детей в школу.

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Васильев также отметил, что плитку выгоднее всего покупать из коллекции весна-лето.