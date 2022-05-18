Эксперт по страхованию Пушевский рассказал, от чего россияне страхуют электрокары

Россияне, владующие электромобилями, чаще всего страхуют их от угона и стихийных бедствий. Об этом «Газете.ru» рассказал генеральный директор IT-компании страховых продуктов Simble, участник рынка Автонет Национальной технологической инициативы (НТИ) Станислав Пушевский.

«Каждый владелец Tesla или любого другого электромобиля в России знает, как трудно ее застраховать. В Simble за майские праздники мы выписали 137 полисов на страховку электрокаров. Основные марки — это Tesla model S, Tesla model X, Porsche Taycan Turbo S, Peugeot e-208 и, конечно же, Nissan Leaf», — сказал специалист.

Он добавил, что страховка электрокаров владельцам обходится в среднем на 15-20% дороже, чем страховка обычного авто. Это связано с тем, что электрокар дороже ремонтировать.