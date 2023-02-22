Общество 22 февраля 2023, 13:40 Эксперт по сну Елена Мурадова объяснила, сколько нужно спать детям

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Многие дети капризничают и не хотят спать в детском саду во время тихого часа, но проблему можно решить. Об этом Life рассказала руководитель центра детского сна и развития BabySleep Елена Мурадова.

По ее словам, родителям стоит синхронизировать режимы в детском саду и дома. Причем делать это нужно за 2-3 недели до начала походов в учреждение. Рекомендуется начать с того, чтобы поднимать ребенка в 7:30, а отправлять в кровать — не позже 22:00. Кроме того, не стоит забывать про дневной сон в районе 13:00.

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Также не стоит укладывать ребенка. Нужно учить его засыпать одному, без мамы.

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«Заранее мягко уберите мешающие ребенку ассоциации на засыпание и бережно научите его засыпать самостоятельно. Если не получается, обратитесь за помощью к консультанту по детскому сну», — сказала Елена Мурадова.

Специалист также подчеркнула, что режим надо соблюдать не только в будни, но и в выходные. Обязательно будить ребенка пораньше, чтобы он успел устать к дневному сну.