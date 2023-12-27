27 декабря 2023, 11:49
Эксперт по системам водоотведения Габрильян: спиральные насадки помогут устранить засор
Начальник цеха эксплуатации сетей водоотведения «Росводоканал Тюмень» Роман Габрильян рассказал, как справиться с засором в раковине без помощи сантехника. Для начала следует воспользоваться бытовой химией, отметил эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.
По его словам, если применять такие средства по инструкции, они безопасны для труб.
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«В качестве „тяжелой артиллерии“ в борьбе с засорами в квартире можно использовать всевозможные спиральные насадки», — добавил эксперт.
При этом он посоветовал обойтись без стальной проволоки, так как она способна повредить оболочку трубопровода.
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