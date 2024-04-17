Общество 17 апреля 2024, 19:32 Эксперт по СИМ Эрдман рассказала, что количество поездок на электросамокатах приблизится к полумиллиарду в 2024 году

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Число поездок, которые совершают на электросамокатах, в 2024 году вырастут до 500 миллионов. Об этом НСН рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

По ее словам, только в прошлом году на прокатных самокатах совершили более 200 поездок. В этом году их число вырастет более чем в два раза.

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«В этом сезоне количество поездок будет приближаться к полумиллиарду. Электросамокаты могут принести благо городам, если этим вопросом заниматься и вести диалог с прокатчиками», — подчеркнула Эрдман.

Она добавила, что езда на электросамокатах, которая раньше воспринималась забавой, плотно вошла в жизнь людей и нуждается в особом контроле.

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