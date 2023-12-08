Общество 08 декабря 2023, 18:25 Эксперт по сертификации Курбатова: в составе кефира должны быть закваска живых бактерий и пастеризованное молоко

Читать 360tv в

В составе натурального кефира должны содержаться закваска живых бактерий и пастеризованное молоко без эмульгаторов. Об этом сообщила руководитель Центра по сертификации продукции и услуг Екатерина Курбатова в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, срок хранения кефира составляет 10-14 дней, в более долгосрочный продукт добавляют вредные вещества. Также в составе напитка должно быть не менее 2,8% белков, сообщил сайт newsnn.ru.

Реклама

При выборе качественного кефира необходимо обратить внимание на присутствие знака ЕАС на упаковке, который гарантирует безопасность и соответствие продукта, добавила Курбатова.