17 января 2024, 16:59
Эксперт по счастью Викинг: прогулки и новые друзья позволят сохранить позитивный настрой зимой
Отсутствие солнечного света и низкая температура воздуха зимой негативно влияют на психическое состояние. Эксперт по счастью Мейк Викинг рассказал, как сохранить позитивные настрой в холодное время года. Об этом сообщил RidLife.ru.
По словам специалиста, не потерять энергию и мотивацию позволят прогулки в светлое время суток. Свежий воздух является отличным лекарством от уныния, отметил Викинг.
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Положительные впечатления подарят и новые знакомства. Эксперт посоветовал найти друзей на работе, так как это позволит продвигаться по карьерной лестнице, добавил сайт «Дни.ру».
психология
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