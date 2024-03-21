Общество 21 марта 2024, 12:43 Эксперт по самокатам Рыжов призвал перед началом сезона проверить колеса, подшипники и болтовые соединения

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С приходом весны на улицу возвращаются самокаты, владельцам собственных СИМ стоит подготовить их к новому сезону после зимнего хранения. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал эксперт по самокатам Владимир Рыжов.

Он отметил, что на самом деле важнее правильно готовить самокат перед зимовкой. Если его вымыть, просушить и хранить в подходящих условиях, то весной никаких проблем не возникнет. Но если самокат оставили грязным, мокрым или он зимовал в недостаточно хорошем для этого месте, то владельца потом могут ждать неприятные сюрпризы.

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«То есть появляется ржавчина, обычно в механизмах складывания, и, возможно, коррозия самих подшипников. Если достали самокат и видим, что колеса у него не вращаются, значит, первое, что нужно сделать, это поменять подшипники», — объяснил Владимир Рыжов.

Также могут пострадать подшипники рулевой и аккумулятор. Их лучше менять в специализированном месте. К томе же, как резюмировал эксперт, стоит внимательно осмотреть все болтовые соединения.

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