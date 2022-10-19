Эксперт по садоводству Воронова рассказала, какие культуры лучше всего сажать осенью | 360°

Общество 19 октября 2022, 12:17 Эксперт по садоводству Воронова рассказала, какие культуры лучше всего сажать осенью Эксперт Воронова: все плодовые культуры, в том числе виноград, лучше сажать осенью freepik

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Ландшафтный дизайнер, автор книг по садоводству, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, какие культуры следует сажать на зиму.

Эксперт порекомендовала высаживать осенью плодовые культуры, в том числе виноград и крыжовник.

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«Можно сажать и смородину, и крыжовник, и яблони с грушами, и даже гортензии. Эти культуры очень рано стартуют и могут „пересидеть“, — добавила Воронова.

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Хорошо перенести зиму могут и декоративные растения, и хвойные, и культуры с древесным стеблем. Исключение составляют лишь розы.

Воронова отметила, что высаживать растения можно при определенной температуре. Когда столбик термометра показывает ниже +3-5 градусов, то саженцы не успеют прижиться. Кроме того, при такой температуре плохо работает почвенная микрофлора. Наиболее оптимальной является температура в +10 градусов.

«Если на улице +10, то это считается самая классика», — резюмировала эксперт.