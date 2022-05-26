Эксперт по садоводству Ганичкина рассказала, что дачники должны сделать в июне

Эксперт по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина перечислила вещи, которые дачникам следует сделать в июне. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

«Тем, кто высадил рассаду — в теплицу или в открытый грунт — спасать ее от низких температур: накрывать, поливать теплой водой», — рекомендовала она.

Если посадки все же пострадали от мороза, можно восстановить их при помощи азотных удобрений. В десять литров воды нужно добавить пару ложен мочевины и проредить. После этого культуры снова начнут расти.

Тем, кто рассаду еще не высаживал, стоит начать это делать. В начале июня подходящее время для посадки помидоров, перцев и баклажанов.

«Также время сеять корнеплоды, тыквы, кабачки, патиссоны и картофель. Словом, горячая пора», — заключила Ганичкина.

Кроме того, некоторые растения требуют особо внимательной слежки, так как способны заполонить собой весь сад. Например, малина склонна стремительно разрастаться. Необходимо удалять все нежелательные побеги, чтобы предотвратить распространение этого куста.