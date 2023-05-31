Общество 31 мая 2023, 19:07 Эксперт по русскому языку Деревянко предложил ввести индекс грамотности для СМИ

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Введение черного списка слов для сотрудников СМИ — это неэффективная и прямолинейная мера. Оценивать компетентность нужно с помощью индекса грамотности. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель портала «Грамота.ру», член Совета при президенте РФ по русскому языку Константин Деревянко.

По его словам, никто не возьмется составлять список запрещенных слов. Потому что это ненужная и неэффективная мера. И она не приведет к повышению качества публикаций и сюжетов.

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«Нужно внедрять индекс грамотности СМИ, работать с каким-то рейтингом. Раньше проводился всероссийский конкурс на лучшее владение русским языком среди представителей СМИ. Сейчас такие конкурсы, к сожалению, не проводятся», — сказал Константин Деревянко.

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