Эксперт по ретритам Шуганцева рассказала, как «сбросить с лица усталость»

Основатель школы самопознания, эксперт по ретритам Каролина Шуганцева рассказала, как сбросить появившуюся на лице усталость без дорогостоящих SPA-процедур. Об этом написала «Общественная служба новостей».

В летнее время можно совершать выездные ретриты, которые послужат источником молодости и энергии, считает специалист.

«В нашем цифровом мире, мы настолько загружены работой, внешними раздражителями и шумом, что не успеваем уделить время своему внутреннему „Я“. Чтобы познать себя и буквально омолодиться — важно уметь отключаться от всего мира и давать себе паузу. Один из способов такой „паузы“ является выездной ретрит. Внутреннее самопознание и есть тот самый эликсир молодости и ясности ума. Ретрит — это не просто отдых от суеты и окружающих, который мы привыкли воспринимать под этим словом. Это действительно полное погружение в себя, это, в первую очередь работа с самим собой», — добавила Шуганцева.

Она предложила обратить внимание на медитации, во время которых повышается активность «фермента молодости» и расширяются возможности психики. Медитативные и психологические практики, по ее словам, также помогают улучшить состояние при болезнях сердца и рассеянном склерозе.