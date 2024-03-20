Общество 20 марта 2024, 18:34 Эксперт по ретейлу Карпов призвал увеличить количество стран, поставляющих бананы

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Ситуация, при которой Эквадор поставлял в Россию 95% от всего объема ввозимых бананов, является ненормальной. Об этом сообщил эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, снабжение таким социально значимым продуктом не должно зависеть лишь от одного государства.

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«Нужно дифференцировать риски и увеличить количество стран — поставщиков бананов до трех-четырех», — высказался специалист.

Однако он отметил, что быстро компенсировать потерю желтых плодов из Эквадора не получится.