Общество 29 января 2024, 18:04 Эксперт по ресторанному бизнесу Миронов: блюда подорожали, так как у бизнесменов увеличились траты на закупку продуктов

Читать 360tv в

Общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» объяснил причину подорожания блюд в ресторанах.

По его словам, все дело в увеличении трат на закупку продуктов и выплаты сотрудникам. На алкогольную продукцию, в частности — на вино, идет серьезный рост цен из-за повышения пошлин.

Реклама

«Людей не хватает не только в ресторанной, но и во многих сферах. Заработные платы выросли очень существенно, цены поднялись. И часть людей пытается уйти в более демократичный формат», — сказал эксперт.

Людей, готовых потратить время на обучение несколько месяцев, очень мало. Отсюда и рост заработных плат, добавил Миронов.