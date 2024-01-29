29 января 2024, 18:04
Эксперт по ресторанному бизнесу Миронов: блюда подорожали, так как у бизнесменов увеличились траты на закупку продуктов
Общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» объяснил причину подорожания блюд в ресторанах.
По его словам, все дело в увеличении трат на закупку продуктов и выплаты сотрудникам. На алкогольную продукцию, в частности — на вино, идет серьезный рост цен из-за повышения пошлин.
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«Людей не хватает не только в ресторанной, но и во многих сферах. Заработные платы выросли очень существенно, цены поднялись. И часть людей пытается уйти в более демократичный формат», — сказал эксперт.
Людей, готовых потратить время на обучение несколько месяцев, очень мало. Отсюда и рост заработных плат, добавил Миронов.
Рестораны
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