Общество 19 февраля 2024, 11:48 Эксперт по рекрутингу Быханов рассказал, что около 20% объявлений о вакансиях не вызывают доверия

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Партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов в беседе с радиостанцией Sputnik заявил, что около 20% объявлений о вакансиях не вызывают доверия. Чаще всего, по его словам, мошенники обитают там, где есть эмоции.

«Растерянный соискатель, который давно находится в поиске работы и рассчитывает на хорошее место, — идеальная жертва для применения одной из липких схем», — отметил Быханов.

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Эксперт порекомендовал россиянам искать место работы самостоятельно, либо обращаться в кадровое агентство с хорошей репутацией. Мошенники же, под видом коммерческой службы занятости, обещают кандидатам помощь в трудоустройстве за вознаграждение. При этом они предоставляют распечатку с вакансиями, которые и так находятся в открытом доступе.