Общество 04 марта 2024, 13:37 Эксперт по речи Рагга назвал стресс одной из причин визгливости в голосе

Читать 360tv в

Эксперт по речи Тимур Рагга в беседе с «Газетой.ru» рассказал о влиянии психологических факторов на голос. Стресс и волнение приводят к зажимам, из-за чего появляется детская визгливость, пояснил специалист.

По его словам, в такой ситуации стоит обратить внимание на телесные практики. Рагга посоветовал записаться на прием к остеопату, на массаж или йогу, добавило Ura.ru.

Реклама

Внутреннее спокойствие поможет наладить мощное дыхание и снизить темп речи. Результатом станет хорошо поставленный голос, отметил эксперт.