Общество 30 июня 2023, 12:35 Эксперт по развитию детей Пугачев посоветовал на летних каникулах оценить профессиональную предрасположенность ребенка

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Летние каникулы — это отличное время, чтобы присмотреться к ребенку и помочь ему определиться с будущей профессией. Об этом ИА RuNews24.ru рассказал гендиректор группы компаний по комплексному развитию и отдыху детей Sportzania Игорь Пугачев.

По словам эксперта, нужно посмотреть, к чему тянется ребенок, что получается у него лучше. Можно отдать его в несколько кружков, больше разговаривать с чадом после них и выяснять потенциал. Наконец, есть тесты на профориентацию, которые также помогут оценить сильные стороны.

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«Поощряйте его мечты и стремление к своим целям, а также помогайте ему искать пути и возможности для их реализации. Чтобы определить предрасположенность ребёнка к какой-либо профессии, необходимо общаться с ним, проводить время и наблюдать, к чему малыш проявляет особый интерес», — отметил эксперт.

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