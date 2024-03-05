Общество 05 марта 2024, 16:05 Эксперт по работе с мигрантами Коженов заявил, что скоро в России смогут нанимать на работу северокорейцев

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В России скоро начнут принимать на работу северокорейских специалистов. Об этом с пресс-центре НСН рассказал эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов.

По его словам, это очень надежные работники. Они отличаются трудолюбием, к тому же практически совсем не пьют алкоголь.

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«Северокорейцы считаются лучшими работниками, объективно. На них колоссальный спрос», — подчеркнул эксперт.

Он доьавил, что в Россию северокорейские граждане в основном приезжают под видом студентов. Потому что по нашим законам учащиеся очной формы могут работать без дополнительных разрешений.

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