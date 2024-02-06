Общество 06 февраля 2024, 17:28 Эксперт по работе с мигрантами Коженов положительно оценил идею по обеспечению трудовых мигрантов жильем

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В России предложили организовать места проживания для трудовых мигрантов за счет нанимателей. Инициативу прокомментировал эксперт по работе с иностранцами Вадим Коженов, сообщило ИА НСН.

По мнению специалиста, затраты на быстровозводимые конструкции окупятся за полтора года.

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«Бизнесмены заявили, что если правильно подойти к этой задаче, то это еще и выгодно», — добавил Коженов.

Он пояснил, что при реализации соответствующих мер сохраняется контроль над рабочими.