06 февраля 2024, 17:28
Эксперт по работе с мигрантами Коженов положительно оценил идею по обеспечению трудовых мигрантов жильем
В России предложили организовать места проживания для трудовых мигрантов за счет нанимателей. Инициативу прокомментировал эксперт по работе с иностранцами Вадим Коженов, сообщило ИА НСН.
По мнению специалиста, затраты на быстровозводимые конструкции окупятся за полтора года.
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«Бизнесмены заявили, что если правильно подойти к этой задаче, то это еще и выгодно», — добавил Коженов.
Он пояснил, что при реализации соответствующих мер сохраняется контроль над рабочими.
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