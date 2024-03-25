Общество 25 марта 2024, 19:41 Эксперт по противопожарной безопасности Бойко призвал не прятаться в туалетах в случае ЧП

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В случае чрезвычайной ситуации не стоит пытаться спрятаться в туалете. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал эксперт по противопожарной безопасности Виталий Бойко.

Он посоветовал бежать и внимательнее смотреть по сторонам. Потому что паника — плохой советчик. А именно она заставляет людей забиваться по укромным углам или пытаться скрыться в туалете.

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«В туалеты, какие-то комнатки прятаться запрещено в таких ситуациях, нужно в голову себе вбить. Нужно бежать, бежать, бежать, огонь ошибок не прощает», — подчеркнул эксперт.

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