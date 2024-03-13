Общество 13 марта 2024, 16:30 Эксперт по продуктам Баласанян призвала покупателей внимательнее изучать состав на упаковке

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Производители продуктов нередко идут на различные маркетинговые уловки, чтобы их товар купили. На что стоит обращать внимание, «Газете.Ru» рассказала руководитель технологической компании «Союзкомпонент» Светлана Баласанян.

Она объяснила, что на упаковке можно часто найти подкупающие надписи, вроде «без ГМО», «без сахара» и так далее. Однако при наличии таких указателей стоит еще внимательнее изучать состав.

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«Иногда производитель хвастается пометкой „без пальмового масла“, но на деле в составе могут быть другие масла низкого качества, например соевое или рапсовое. Также стоит избегать товаров с частично гидрогенизированными маслами — за ними скрываются трансжиры, которые повышают уровень „плохого“ холестерина», — подчеркнула эксперт.

Как добавил RT, стоит также обращать внимание на цвет упаковки. Инога она делает товар более привлекательным в глазах покупателя, и он не обращает внимания на качество. Один из таких приемов — красная сетка, которая делает цвет апельсинов более насыщенным.

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