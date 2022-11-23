Общество 23 ноября 2022, 12:53 Эксперт по продажам Зайцев рассказал, когда стоит приобретать жилье для инвестиций Эксперт по продажам Зайцев: жилье для инвестиций надо покупать при низком спросе

Читать 360tv в

Эксперт по продажам Сергей Зайцев рассказал, что недвижимость для инвестиций выгоднее всего приобретать во время спада спроса. Об этом сообщила газета «Известия».

«Самая большая доля выгодных инвестиций происходит в период, когда спрос находится на минимуме, а объем предложения, напротив, стремится к максимальным значениям», — подчеркнул эксперт.

Реклама

Сайт «Дни.ру» уточнил, что в это время происходит активная конкуренция за покупателей. По этой причине можно найти хорошие варианты, стоимость которых окажется ниже рыночной.

Реклама