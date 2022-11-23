23 ноября 2022, 12:53
Эксперт по продажам Зайцев рассказал, когда стоит приобретать жилье для инвестиций
Эксперт по продажам Зайцев: жилье для инвестиций надо покупать при низком спросе
Эксперт по продажам Сергей Зайцев рассказал, что недвижимость для инвестиций выгоднее всего приобретать во время спада спроса. Об этом сообщила газета «Известия».
«Самая большая доля выгодных инвестиций происходит в период, когда спрос находится на минимуме, а объем предложения, напротив, стремится к максимальным значениям», — подчеркнул эксперт.
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Сайт «Дни.ру» уточнил, что в это время происходит активная конкуренция за покупателей. По этой причине можно найти хорошие варианты, стоимость которых окажется ниже рыночной.
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