29 января 2024, 12:53
Эксперт по продажам Зайцев: новостройки могут подорожать на 5% к середине лета
В первом полугодии текущего года резкого увеличения цен на новостройки ожидать не стоит. Стоимость квартир на первичном рынке может увеличиться на 4–5% ближе к середине лета, сообщил директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев в беседе с News.ru.
По словам эксперта, стоимость новостроек продолжит расти на фоне снижения конкуренции между вторичным и первичным рынком жилья из-за выросшей разницы в ипотечных ставках, сообщило Utro.ru.
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Кроме того, увеличение цен произойдет из-за рисков дальнейшего ограничения действия льготных ипотечных программ, отметил Зайцев.
Недвижимость
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