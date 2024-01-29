Эксперт по продажам Зайцев: новостройки могут подорожать на 5% к середине лета

В первом полугодии текущего года резкого увеличения цен на новостройки ожидать не стоит. Стоимость квартир на первичном рынке может увеличиться на 4–5% ближе к середине лета, сообщил директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев в беседе с News.ru.