Общество 15 декабря 2022, 13:41 Эксперт по продажам Шевченко объяснил, почему на маркетплейсах появляются одинаковые товары с разными ценами Эксперт по продажам Шевченко: многие новички часто продают товары дешево с целью заработка

Читать 360tv в

Начинающие предприниматели стремятся привлечь внимание покупателей исключительно за счет очень низких цен, поэтому зачастую одинаковые товары на маркетплейсах имеют разную цену. Об этом NEWS.ru рассказал эксперт по продажам Павел Шевченко.

Для таких предпринимателей, по словам эксперта, сиюминутная выгода приоритетнее, чем производство качественного продукта и долгосрочный заработок.

Реклама

«Буквально через три дня после закупки ты начнешь зарабатывать первые деньги, но крайне маленькие. При этом единственный твой вариант конкурировать — демпинговать», — сообщил Шевченко.

Реклама

Нынешняя ситуация с продажами сохранится в ближайшем будущем, добавил эксперт.