Общество 21 июля 2023, 16:46 Эксперт по пожарной безопасности Кузнецов посоветовал при возгорании в квартире ждать спасателей на балконе

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Если в квартире или доме возник пожар, то самое главное правило — не паниковать, оценить ситуацию и действовать, исходя их нее. Об этом сайту «Мир 24» рассказал ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов.

Он объяснил, что, если есть такая возможность, то нужно покинуть здание. Пользоваться лифтом пр этом категорически запрещено. Если же путь отрезан, получше место — это лоджия или балкон. Главное плотно прикрыть за собой дверь, в крайнем случае — заткнуть щели мокрой тканью. Важно привлечь внимание прохожих и ждать приезда спасателей. В большинстве случаев они приезжают очень быстро, человеку хватает времени, чтобы продержаться.

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