Общество 01 апреля 2024, 13:08 Эксперт по полетам Романов: новые штрафы не ударят по карману авиаперевозчиков

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Новые правила для авиаперевозчиков вступили в силу 1 апреля 2024 года. Теперь компании будут выплачивать пассажирам 100 рублей в час за задержку рейса. В беседе с «Ридусом» нововведения прокомментировал специалист по безопасности полетов Александр Романов.

По его мнению, такие меры не нанесут существенный удар по карману организаций. Увеличение штрафов — не очень значительное событие в финансовом плане, пояснил эксперт.

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Однако он понадеялся, что компании все же станут готовить самолеты заранее и более тщательно.