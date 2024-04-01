01 апреля 2024, 13:08
Эксперт по полетам Романов: новые штрафы не ударят по карману авиаперевозчиков
Новые правила для авиаперевозчиков вступили в силу 1 апреля 2024 года. Теперь компании будут выплачивать пассажирам 100 рублей в час за задержку рейса. В беседе с «Ридусом» нововведения прокомментировал специалист по безопасности полетов Александр Романов.
По его мнению, такие меры не нанесут существенный удар по карману организаций. Увеличение штрафов — не очень значительное событие в финансовом плане, пояснил эксперт.
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Однако он понадеялся, что компании все же станут готовить самолеты заранее и более тщательно.
Штрафы
Самолеты
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