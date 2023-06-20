Общество 20 июня 2023, 14:31 Эксперт по поиску затонувших кораблей Шпигель: пропавший батискаф с туристами у «Титаника» сложнее найти, чем поднять

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Спасатели продолжают поиски батискафа, который пропал с туристами во время экспедиции к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане. Найти его труднее, чем поднять, сообщил эксперт по поиску затонувших кораблей Андрей Шпигель сайту телеканала «Звезда».

По его словам, для обозначения местонахождения терпящего бедствие судна используется специальный аварийный буй, который всплывает на поверхность. Поднять батискаф после опознавательных знаков не составит труда.

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Шпигель отметил, что в случае нахождения подлодки на большой глубине туристам может не хватить запасов кислорода.