26 декабря 2023, 17:26
Эксперт по поиску персонала Бузунова: отпуск спасет от выгорания на работе
Полноценный отпуск длительностью в несколько недель поможет предотвратить профессиональное выгорание на работе. Об этом рассказала руководитель пресс-службы онлайн-платформы по поиску сотрудников Мария Бузунова, сообщили на сайте телеканала «Санкт-Петербург».
По словам эксперта, важным показателем становится именно периодичность ухода в отпуск. Только полноценный отдых может как-то спасти человека от выгорания, которое становится причиной его неэффективности в рабочих процессах.
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Как сообщил сайт Piter.tv,в Петерурге в 2023 году на 155% вырос спрос на специалистов, способных помочь сотруднику сохранять эффективность.
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