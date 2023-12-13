Общество 13 декабря 2023, 14:00 Эксперт по по сертификации продукции Курбатова: некачественные гирлянды нередко становятся причиной пожара

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Руководитель Центра по сертификации продукции и услуг Екатерина Курбатова в беседе с изданием «Мир 24» рассказала, что некачественные гирлянды часто воспламеняются и становятся причиной пожара. Чтобы такого не допустить, важно перед покупкой проверять наличие видимых повреждений и неисправностей.

На упаковке гирлянды, которую можно считать качественной, будет нанесен знак соответствия ЕАС. Это означает, что продукция прошла сертификацию.

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«У продавца можно запросить также разрешительные документы (сертификаты по ТР ТС 004 и 020) на электрические изделия», — сообщила Курбатова.

У продавца также можно запросить сертификат по пожарной безопасности, сказала она.