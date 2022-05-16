Эксперт по питанию Видаль посоветовал не есть сладкое перед сном

Мороженое и другие сладости лучше не есть за несколько часов до сна, поскольку сахар может вызвать проблемы с засыпанием, рассказал эксперт по правильному питанию Даниэль Перес Видаль. Об этом написали «Известия» со ссылкой на Express.

«Мороженое содержит большое количество сахара, из-за которого может резко повыситься уровень инсулина. В таком случае заснуть будет гораздо труднее», — пояснил эксперт.

Сахар стимулирует нервную систему подобно кофеину. Также перед сном не стоит есть острую пищу, поскольку она разгоняет кровообращение — это тоже может вызвать излишнюю в вечернее время бодрость.