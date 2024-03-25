Общество 25 марта 2024, 19:44 Эксперт по питанию Юрова рассказала, что ультрапастеризованное молоко не вреднее обычного

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Ультрапастеризованное молоко может храниться до полугода, однако это не делает его вредным. Об этом Pravda.Ru рассказала заведующая лабораторией технохимического контроля Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности (ВНИМИ) Елена Юрова.

Она объяснила, что ультрапастеризация — это технология, при которой молоко нагревают до температуры 137 градусов и быстро охлаждают. При этом кипения нет, все происходит так быстро, что в эти несколько секунд лишь гибнут бактерии. Благодаря этому оно может храниться до шести месяцев.

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«Говорить о том, что оно вредно чем-то — абсолютно нет. Потому что на такую обработку молоко должно отправляться только высокого качества», — подчеркнула эксперт.

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