25 марта 2024, 19:44
Эксперт по питанию Юрова рассказала, что ультрапастеризованное молоко не вреднее обычного
Ультрапастеризованное молоко может храниться до полугода, однако это не делает его вредным. Об этом Pravda.Ru рассказала заведующая лабораторией технохимического контроля Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности (ВНИМИ) Елена Юрова.
Она объяснила, что ультрапастеризация — это технология, при которой молоко нагревают до температуры 137 градусов и быстро охлаждают. При этом кипения нет, все происходит так быстро, что в эти несколько секунд лишь гибнут бактерии. Благодаря этому оно может храниться до шести месяцев.
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«Говорить о том, что оно вредно чем-то — абсолютно нет. Потому что на такую обработку молоко должно отправляться только высокого качества», — подчеркнула эксперт.
Питание
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