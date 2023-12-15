15 декабря 2023, 15:47
Эксперт по пиротехнике Винокуров: даже качественные салюты и хлопушки могут сработать нештатно
При нарушении правил транспортировки и хранения даже самая качественная пиротехника может сработать нештатно. Об этом сообщил эксперт Российской пиротехнической ассоциации Александр Винокуров сайту Gazetametro.ru.
По его словам, чтобы максимально обезопасить себя, хлопушки и салюты стоит покупать только в специализирующихся магазинах, которые работают круглый год.
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При выборе пиротехники следует обратить внимание на срок годности, целостность упаковки и ее внешний вид. Как сообщили «Дни.ру», лучше отказаться от запуска салютов при ветреной погоде.
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