Общество 15 декабря 2023, 15:47 Эксперт по пиротехнике Винокуров: даже качественные салюты и хлопушки могут сработать нештатно

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При нарушении правил транспортировки и хранения даже самая качественная пиротехника может сработать нештатно. Об этом сообщил эксперт Российской пиротехнической ассоциации Александр Винокуров сайту Gazetametro.ru.

По его словам, чтобы максимально обезопасить себя, хлопушки и салюты стоит покупать только в специализирующихся магазинах, которые работают круглый год.

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При выборе пиротехники следует обратить внимание на срок годности, целостность упаковки и ее внешний вид. Как сообщили «Дни.ру», лучше отказаться от запуска салютов при ветреной погоде.