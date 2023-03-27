27 марта 2023, 14:43
Эксперт по персоналу Екатерина Илларионова рассказала, каким должно быть сопроводительное письмо
При поиске работы важно не только иметь хорошее структурированное резюме, но и добавлять к нему сопроводительное письмо. Об этом «Газете.ru» рассказала ассистент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Илларионова.
Первое, о чем напомнила эксперт, наличие сопроводительного письма повышает шанс получить предложение. Второе — под каждую вакансию нужно писать новый текст. Но строятся письма по одному принципу.
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«В начале — вежливое приветствие. Важно обратить внимание на стиль вакансии и выстроить обращение и стиль своего письма в том же тоне. В абзаце о том, чем вас заинтересовала вакансия, необходимо оставаться конкретным, хорошо, если вы проведете небольшой анализ компании и ее ценностей и перечислите те, которые близки и вам», — отметила Екатерина Илларионова.
Далее следует написать о своих навыках, отвечающих требованиям вакансии. Сопроводительное письмо не должно быть слишком большим. В конце стоит указать контакты и удобное время для связи.
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