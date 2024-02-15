Общество 15 февраля 2024, 17:22 Эксперт по парфюмерии Погудкина: в России увеличился спрос на отечественные духи

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Эксперт по парфюмерии Алина Погудкина заявила, что россияне стали чаще отдавать предпочтение отечественным духам. За последний год стоимость данной продукции повысилась, передала «Вечерняя Москва».

«Если рассматривать российские бренды, то цены начинаются от 3,5 тысячи рублей в крупных сетях», — добавила специалист.

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Она также напомнила, что сейчас ассортимент магазинов пополнился товарами белорусских и арабских производителей.