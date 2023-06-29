Общество 29 июня 2023, 17:52 Эксперт по озеленению Коверина посоветовала не держать в квартире растения, сок которых может вызывать аллергию

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Эксперт по озеленению Яна Каверина в разговоре с «Петербургским дневником» рассказала, какие цветы не стоит держать у себя в квартире.

Как отметила специалист, лучше отказаться от растений, сок которых может вызывать аллергическую реакцию. К таковым она отнесла монстеру, спатифиллум, антуриум, аглаонему, замиокулькас, алоказии, сингониум, филодендрон, эпипремнум и диффенбахию, написал «Царьград».

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Эти растения могут вызвать ожог кожи, а при попадании внутрь организма — отек гортани. Фикусы, молочаи и адениумы могут спровоцировать анафилактический шок.