Общество 08 февраля 2024, 18:27 Эксперт по отношениям Зайцев посоветовал разнообразить сексуальную жизнь, чтобы вернуть в отношения страсть

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С годами страсть в отношениях угасает, однако это не повод сразу расставаться, былую перчинку можно вернуть. Об этом Life рассказал основатель игр «Секспедиция» Олег Зайцев.

Он посоветовал начать с того, чтобы разнообразить сексуальную жизнь. Для этого можно искать новые места для близости и уделять ей время не только ночью, но, например, утром или днем. Кроме того, можно вести пикантные переписки или вместе смотреть эротические фильмы.

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«Откровенно говорите, что чувствуете во время интимной близости или на этапе прелюдии. Это раскрепощает не только вас, но и любимого человека», — посоветовал эксперт.

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