27 марта 2024, 11:01
Эксперт по организации пространства Боркан: чемоданы под кроватью негативно влияют на качество сна
Окружающие человека во время сна предметы имеют большое значение. Что не стоит хранить рядом со спальным местом, рассказала эксперт по организации пространства Анастасия Боркан в беседе с радиостанцией Sputnik.
Зачастую под кровать люди убирают чемоданы и коробки с сезонной обувью. По словам специалиста, эти вещи олицетворяют движение.
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«Если вы отдыхаете на них, вам сложнее расслабиться. <…> Происходит конфликт пространства», — пояснила Боркан.
Она посоветовала держать под постелью одеяла, подушки и какой-то текстиль, так как они не вступают в противоречие с представлением об отдыхе.
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