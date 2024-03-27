Общество 27 марта 2024, 11:01 Эксперт по организации пространства Боркан: чемоданы под кроватью негативно влияют на качество сна

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Окружающие человека во время сна предметы имеют большое значение. Что не стоит хранить рядом со спальным местом, рассказала эксперт по организации пространства Анастасия Боркан в беседе с радиостанцией Sputnik.

Зачастую под кровать люди убирают чемоданы и коробки с сезонной обувью. По словам специалиста, эти вещи олицетворяют движение.

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«Если вы отдыхаете на них, вам сложнее расслабиться. <…> Происходит конфликт пространства», — пояснила Боркан.

Она посоветовала держать под постелью одеяла, подушки и какой-то текстиль, так как они не вступают в противоречие с представлением об отдыхе.