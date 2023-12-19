19 декабря 2023, 17:02
Эксперт по недвижимости Жиганова: весной застройщики предлагают варианты квартир со скидками
Эксперт по недвижимости Марианна Жиганова рассказала, как сэкономить на покупке квартиры. Она посоветовала обратить внимание на привлекательные предложения от застройщиков, сообщил сайт «Страсти».
По словам специалиста, чаще всего компании объявляют о скидках весной. Активное строительство домов в летний период требует больше свободных средств для оборота, объяснила Жиганова.
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Она отметила, что при таких обстоятельствах покупатели могут сэкономить до 10% от стоимости жилплощади. Подобные варианты практикуют не только в столице, но и регионах.
Недвижимость
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