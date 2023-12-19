Общество 19 декабря 2023, 17:02 Эксперт по недвижимости Жиганова: весной застройщики предлагают варианты квартир со скидками

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Эксперт по недвижимости Марианна Жиганова рассказала, как сэкономить на покупке квартиры. Она посоветовала обратить внимание на привлекательные предложения от застройщиков, сообщил сайт «Страсти».

По словам специалиста, чаще всего компании объявляют о скидках весной. Активное строительство домов в летний период требует больше свободных средств для оборота, объяснила Жиганова.

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Она отметила, что при таких обстоятельствах покупатели могут сэкономить до 10% от стоимости жилплощади. Подобные варианты практикуют не только в столице, но и регионах.