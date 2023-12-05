Общество 05 декабря 2023, 18:37 Эксперт по недвижимости Земцова: рост ставок по ипотеке мог обрушить продажи жилья, если бы не льготные программы

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Резкий рост ставок по ипотеке в третьем-четвертом кварталах 2023 года мог бы обрушить продажи бюджетного жилья в России, если бы не льготные программы. Об этом изданию «Свободная пресса» сообщила эксперт по недвижимости Елена Земцова.

Ранее стало известно, что объем нераспроданного жилья в новостройках достиг 71,1 миллиона квадратных метров. Такие данные привела система «Дом.РФ».

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По словам эксперта, существенную роль в цифрах сыграл выход на рынок нескольких масштабных проектов. Все это в совокупности и увеличивает объем нераспроданных лотов. При этом Земцова добавила, что цены продолжат расти, что они и делали в последние четыре года.