Общество 27 декабря 2023, 11:19 Эксперт по недвижимости Земцова: наценка на загородные дома в аренду в Новый год в среднем вырастает в 3 раза

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Наценка на арендные загородные дома для празднования Нового года в среднем вырастает в три раза. Так, стоимость такого жилья в новогодние праздники может доходить до 80-100 тысяч рублей в сутки, сообщила эксперт по недвижимости Елена Земцова сайту «Мир 24».

По ее словам, столько придется заплатить людям, желающим снять загородный дом до 500 квадратных метров в пределах 10 километров от МКАД. Помимо повышенной арендной платы, собственники также просят увеличенный депозит, который будет покрывать сумму возможного ущерба от арендаторов.

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Кроме того, владельцы загородных домов могут выдвигать ограничения по возрасту и не сдавать жилье молодежи до 25 лет, отметила Земцова.