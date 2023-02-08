Общество 08 февраля 2023, 11:11 Эксперт по недвижимости Зайцев рассказал, в каких крупных городах можно найти квартиру дешевле миллиона рублей

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Директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев в разговоре с изданием Ura.ru отметил, что больше всего шансов найти квартиру дешевле одного миллиона рублей у покупателей есть в Челябинске и Омске.

«Самая большая доля квартир на вторичном рынке по цене до одного миллиона рублей среди городов-миллионников в Челябинске (0,79%), Омске (0,64%), Красноярске (0,6%), Волгограде (0,44%) и Самаре (0,39%)», — сказал он.

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В список также вошли такие города, как Пермь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж, Екатеринбург.

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По словам Зайцева, недорогие квартиры также можно поискать в старом жилом фонде. Недвижимость менее одного миллиона рублей чаще всего продается в промышленных районах или в двух- и трехэтажных домах старой постройки.