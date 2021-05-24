Эксперт по недвижимости заявил, что в России «перегрет» рынок жилья

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников и руководитель департамента городской недвижимости «НДВ — Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко обсудили с Life рост цен на вторичном рынке жилья в России.

«В данный момент рынок жилья перегрет. Совсем скоро он столкнется с дефицитом платежеспособного спроса. 2020 год в этом отношении был феноменальным», — заметил Гусятников.

По его словам, такого наплыва, как в прошлом году, еще не было — ни в 2014 году в кризис, ни раньше. Однако весной 2021 года спрос начал снижаться, число сделок сократилось.

Мищенко подтвердила, что на вторичном рынке жилья цены перегреты.

«Сейчас прямо чувствуется покупательский голод, когда люди стремятся сохранить и преумножить свои накопления. Стимулом, безусловно, является доступная ипотека. Но при этом покупателей с наличными стало на 10% больше, чем в аналогичный период прошлого года», — добавила собеседница издания.